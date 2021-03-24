Малков рассказал, как деятельность НКО связана с жизнью молодежи



Санкт-Петербург, 24 марта. Как деятельность некоммерческих организаций (НКО) связана с жизнью молодежи, рассказал член Общественной палаты Андрей Малков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Среди некоммерческих организаций есть и молодежные, которые направлены на различные виды обучения молодых людей, проведение различных мероприятий и так далее. Однако это не подавляющее большинство НКО», — рассказал Андрей Малков.

По его словам, вместе с этим нужно понимать, что самые живые некоммерческие организации созданы при больших политических партиях, которые тоже сами по себе являются некоммерческими организациями.

«Это так называемая молодежка различных политических партий. Большим функционером нужно подумать над тем, чтобы не придумывать за молодежь что-то, а просто спросить, чего бы хотели молодые люди», — объяснил эксперт.

По его мнению, молодежи нужно давать возможность самостоятельно реализовываться в рамках больших федеральных и региональных проектов.

Ранее ФАН сообщал, как эксперты объяснили рост доверия граждан России к деятельности НКО.