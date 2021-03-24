Джордж Клуни рассказал, как вместе с детьми разыгрывает супругу

Вашингтон, 24 марта. Американский актер Джордж Клуни любит вместе с детьми Эллой и Александром подшучивать над супругой Амаль. Звезда Голливуда признался, что научил наследников "ужасным вещам".

Звезда старательно продумывает все новые и новые розыгрыши для своей супруги. По словам артиста, это доставляет ему колоссальное удовольствие.

Работа Клуни как отца, по мнению кинозвезды, состоит в том, чтобы научить своих наследников «ужасным вещам». Он получает наслаждение, когда дети вместе с ним участвуют в розыгрышах.

«Итак, вы можете взять Nutella, вы можете положить ее в подгузник, как если бы это был несчастный случай, а затем вы можете положить его на одну из лодыжек, как будто вы только что сняли подгузник. И дети стягивают это со своей ноги, с пеленки. Амаль говорит: «Ой, о, ладно, подожди, не двигайся», а они берут это и едят», — рассказал актер в интервью для канала NBC News.

Джордж Клуни женился на адвокате Амаль Аламуддин в сентябре 2014 года. Свадьба прошла в Венеции. Спустя почти три года после церемонии бракосочетания звезда Голливуда впервые стал отцом.