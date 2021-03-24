Киев, 24 марта. США использовали Украину, чтобы попытаться уязвить Китай в своем глобальном противостоянии и бросили Незалежную на произвол судьбы, заявила политолог Ирина Гаврилова.

Неправомерные действия Украины в случае со срывом сделки по продаже завода «Мотор Сич» остаются поводом для бурных дискуссий среди украинской общественности. Так политический обозреватель Ирина Гаврилова в интервью украинскому телеканалу «Первый Независимый» поделилась своей точкой зрения на произошедшее. По мнению эксперта, сделка сорвалась из-за вмешательства США, которые хотели нанести таким образом урон Китаю, однако после того, как их план удался, помощь Украине перестала входить в их интересы.

«Совершенно справедливо сказано, что это не наша война, это война США и Китая, в которой Украину использовали просто как очередной таран, вряд ли нам кто-то оттуда даст финансы, чтобы как-то мирно это урегулировать», — заявила эксперт.

Срывая сделку по «Мотор Сич» Украина в первую очередь навредила самой себе, указывает Гаврилова, ведь сейчас Киев необратимо испортил отношения со своим ключевым торговым партнером.

«И хочу также напомнить, что Китай является нашим основным торговым партнером, и если раньше наш экспорт шел на Россию, то сейчас он идет на Китай. И общаться таким образом с людьми, которые поддерживают нашу страну в жизнеспособном состоянии как минимум странно, а как максимум — невыгодно для страны», — недоумевает Гаврилова.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о неосмотрительной трудовой политике Незалежной. Вместо того, чтобы выстраивать эффективную и конкурентоспособную экономику, киевские чиновники перестроились на экспорт «остарбайтеров» в надежде, что те закрепятся на работе в условной Польше или Чехии и будут слать деньги на родину.