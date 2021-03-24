Ночная поездка в такси закончилась ДТП с пятью пострадавшими для школьников из Тюмени

Тюмень, 24 марта. Тюменские инспекторы ГИБДД начали проверку по факту аварии, в которой среди пострадавших оказались дети.

ДТП произошло на перекрестке улиц Дружбы и Алебашевской. Согласно информации Госавтоинспекции, столкнулись три иномарки — Skoda, Hyundai и Mercedes. В результате пострадали пять человек, трое из которых подростки, остальные — водители. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Уточняется, что на заднем сидении одной из машин ехали школьники, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Их вез таксист из торгового центра домой. Дети были одни, без родителей. Сейчас Госавтоинспекторы проводят проверку и составляют административные протоколы за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей в отношении родителей мальчиков.

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