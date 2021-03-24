Госсекретарь США озвучил список «военных угроз» в адрес Запада

Вашингтон, 24 марта. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал четыре страны, которые он считает «военными угрозами» для Запада.

Блинкен заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют собой самые главные «военные угрозы» для Запада. Генеральный секретарь НАТО после встречи с министрами иностранных дел стран Североатлантического альянса тоже сообщил об общем согласии в отношении необходимости противодействовать «растущей ракетной угрозе» со стороны России.

Блинкен, как передали СМИ, полностью поддержал позицию НАТО по РФ. Он убежден в необходимости увеличивать обороноспособность Североатлантического альянса и усиливать политику сдерживания.