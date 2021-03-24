Шумные любовники отблагодарили соседку за «терпение» 50 баксами на кофе

Хьюстон, 24 марта. «Шумная» по ночам парочка извинилась перед соседкой кофейной картой. Соседка написала любовникам записку, где попросила быть потише, а в ответ получила милое письмо с компенсацией.

Чересчур любвеобильная парочка поселилась рядом с теми людьми, которые обычно по ночам спят. Все бы ничего, да только любовные утехи за стеной слишком сильно стали досаждать одной даме, после чего она решила написать им записку. В послании женщина пожаловалась, что их «секс-шум» не дает ей уснуть. Соседка попросила их по возможности быть чуть тише или хотя бы отодвинуть кровать от смежной с ней стены. Ответ находчивых молодых людей даму поистине удивил, сообщает Mirror.

Кому из жителей планеты Земля хоть однажды не встречались шумные соседи? Улыбались ли вы сквозь боль или писали строго сформулированное письмо, всем нам в какой-то момент приходилось иметь дело с такими людьми. Добрососедские отношения стали тем более ценны, когда с марта прошлого года многие из нас стали проводить гораздо больше времени дома.

Возможно, вы, как и многие, сначала конфликтовали со своими соседями, а потом стали лучшими друзьями или надеялись, что они съедут после того, как снова начнут импровизированный караоке-сет в субботу вечером. А бывают и такие ситуации, как у жительницы Хьюстона, когда ее влюбленные соседи решительно не догадывались, что она слышит всю их личную жизнь по ночам.

«Эй, я была бы очень признательна, если бы вы, ребята, отделили кровать от стены. Это становится повседневным делом, и мне очень трудно спать с этим шумом», — написала им предприимчивая женщина.

Ниже соседка уточнила, что «шум — это стоны, удары и стук кровати о стену», добавила смайликов и очень надеялась на понимание. Получатель обладал хорошим чувством юмора и с радостью воспринял это как должное.

Спустя какое-то время американка пошла утром гулять с собакой и, какого же было ее удивление, когда она получила от парочки весьма оригинальный ответ. Соседи прислали ей открытку с 50-долларовой подарочной картой для Starbucks и припиской «Громкий сосед» — «Сонному соседу». Вероятнее всего, карта предназначалась для того, чтобы помочь американке после плохого ночного сна.

Женщина поделилась сюжетом на TikTok, видео мгновенно стало вирусным и было просмотрено более 220 тыс. раз. Ролик набрал более 35 тыс. лайков, а люди в комментариях буквально надорвали животы от смеха.