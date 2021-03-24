Телеведущий Норкин повеселил студию НТВ новым анекдотом про голубя

Москва, 24 марта. Телеведущий Андрей Норкин завершил очередной выпуск программы «Место встречи» шуткой про голубя. Гости эфира обменивались мнениями о российских зарплатах.

Эксперты обсудили доход россиян в политическом ток-шоу на НТВ. Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников ранее назвал зарплату в 15 тысяч рублей «нормальной» и заявил, что вакансий «хоть отбавляй». По его мнению, люди не хотят работать. Норкину этот доход показался невозможным, чтобы выжить. Однако эксперты заверили, что в селах довольствуются такой суммой. Дискуссия перешла к теме повышения уровня выплат, а также «серых» зарплат. Ведущий порадовался, что у него не почасовая оплата.

«Вчера на птичьем рынке Фима продал своего почтового голубя. Недорого. Но уже в 15-й раз», — пошутил Норкин.

Журналист повеселил студию финальным анекдотом и начал прощаться со зрителями. Норкин иронично отметил, что «не добрали» три секунды, и закончил выпуск. Гости программы ранее посчитали урожай телеведущего «побочным доходом».

Норкин в одном из прошлых выпусков жестко осадил депутата Госдумы Сергея Калашникова за хамство в эфире ток-шоу, где обсуждали банковскую систему SWIFT.