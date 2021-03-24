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Телеведущий Норкин повеселил студию НТВ новым анекдотом про голубя

Телеведущий Норкин повеселил студию НТВ новым анекдотом про голубя

Москва, 24 марта. Телеведущий Андрей Норкин завершил очередной выпуск программы «Место встречи» шуткой про голубя. Гости эфира обменивались мнениями о российских зарплатах.

Эксперты обсудили доход россиян в политическом ток-шоу на НТВ. Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников ранее назвал зарплату в 15 тысяч рублей «нормальной» и заявил, что вакансий «хоть отбавляй». По его мнению, люди не хотят работать. Норкину этот доход показался невозможным, чтобы выжить. Однако эксперты заверили, что в селах довольствуются такой суммой. Дискуссия перешла к теме повышения уровня выплат, а также «серых» зарплат. Ведущий порадовался, что у него не почасовая оплата.

«Вчера на птичьем рынке Фима продал своего почтового голубя. Недорого. Но уже в 15-й раз», — пошутил Норкин.

Журналист повеселил студию финальным анекдотом и начал прощаться со зрителями. Норкин иронично отметил, что «не добрали» три секунды, и закончил выпуск. Гости программы ранее посчитали урожай телеведущего «побочным доходом».

Норкин в одном из прошлых выпусков жестко осадил депутата Госдумы Сергея Калашникова за хамство в эфире ток-шоу, где обсуждали банковскую систему SWIFT.

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