Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Госдума приняла закон, вводящий социальный налоговый вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия спортом и фитнесом.

Вычет будет предоставляться с января 2022 года, причем на услуги определенных физкультурно-оздоровительных организаций и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий список Министерству спорта еще предстоит сформировать.

«Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Максимальная сумма, которую россияне смогут вернуть за занятия физкультурой, составит не более 15,6 тысячи рублей в год.

Цель инициативы очевидна — стимулировать соотечественников заниматься спортом. Ведь по данным паспорта нацпроекта «Демография», еще два года назад регулярно занимались спортом всего 37,6% россиян. О том, все ли так плохо с физкультурой в стране и какие возможности дарит нам инициатива, ФАН поговорил с Александром Асафовым, политологом и политическим обозревателем радиостанции «Говорит Москва».

Так, по словам эксперта, спорта в жизни наших сограждан, напротив, достаточно. Многие россияне, особенно в крупных городах, уделяют большое внимание физической активности. И несмотря на ограничения, которые нам до сих пор продолжает дарить пандемия, сфера спортивных услуг не испытывает серьезного недостатка клиентов.

«Потраченные на спорт деньги — это фактически вложение в собственное здоровье, а в большом масштабе — в здоровье нации. Безусловно, это нужно поощрять и со стороны работодателей, и со стороны государства», — отмечает эксперт.

Налоговый вычет на спорт действительно может стать серьезной мотивацией для того, чтобы люди занялись им. А среди долгоиграющих и серьезных эффектов такой практики может стать снижение нагрузки на систему здравоохранения.

Единственный спорный нюанс инициативы в том, что вычет будет распространяться лишь на утвержденные организации. Представляется ли такое решение логичным при желании вовлечь в физкультуру как можно больше россиян?

«Это вполне разумная мера: так под перечень попадут только профильные учреждения и будут соблюдены критерии, по которым занятия спортом в них будет безопасным», — объясняет политолог.

Момент абсолютно закономерен и с точки зрения экономики, ведь мера охватит только организации, работающие «в белую», оставив за бортом полулегальные залы и околоспортивные заведения.

«Такие недобросовестные организации не могут эффективно оказывать услуги, поэтому вполне справедливо, что люди, которые платят налоги и получают налоговую льготу, могут реализовать ее в местах, которые налоги платят и добросовестно относятся к персоналу. А значит, и услуги оказывают на высоком уровне», — поясняет эксперт.

Важный момент в том, что налоговый вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей. По мнению Асафова, это станет большим подспорьем для родителей, чьи дети занимаются спортом. Ведь нередко траты на детский спорт в разы превышают траты на занятия взрослых. А с учетом хотя бы частичной финансовой компенсации и у многодетных семей появится больше возможностей для физического развития отпрысков.