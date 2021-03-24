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Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Госдума приняла закон, вводящий социальный налоговый вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия спортом и фитнесом.

Вычет будет предоставляться с января 2022 года, причем на услуги определенных физкультурно-оздоровительных организаций и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий список Министерству спорта еще предстоит сформировать.

«Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. Максимальная сумма, которую россияне смогут вернуть за занятия физкультурой, составит не более 15,6 тысячи рублей в год.

Цель инициативы очевидна — стимулировать соотечественников заниматься спортом. Ведь по данным паспорта нацпроекта «Демография», еще два года назад регулярно занимались спортом всего 37,6% россиян. О том, все ли так плохо с физкультурой в стране и какие возможности дарит нам инициатива, ФАН поговорил с Александром Асафовым, политологом и политическим обозревателем радиостанции «Говорит Москва».

Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Так, по словам эксперта, спорта в жизни наших сограждан, напротив, достаточно. Многие россияне, особенно в крупных городах, уделяют большое внимание физической активности. И несмотря на ограничения, которые нам до сих пор продолжает дарить пандемия, сфера спортивных услуг не испытывает серьезного недостатка клиентов.  

«Потраченные на спорт деньги — это фактически вложение в собственное здоровье, а в большом масштабе — в здоровье нации. Безусловно, это нужно поощрять и со стороны работодателей, и со стороны государства», — отмечает эксперт.

Налоговый вычет на спорт действительно может стать серьезной мотивацией для того, чтобы люди занялись им. А среди долгоиграющих и серьезных эффектов такой практики может стать снижение нагрузки на систему здравоохранения.

Единственный спорный нюанс инициативы в том, что вычет будет распространяться лишь на утвержденные организации. Представляется ли такое решение логичным при желании вовлечь в физкультуру как можно больше россиян? 

«Это вполне разумная мера: так под перечень попадут только профильные учреждения и будут соблюдены критерии, по которым занятия спортом в них будет безопасным», — объясняет политолог.

Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Момент абсолютно закономерен и с точки зрения экономики, ведь мера охватит только организации, работающие «в белую», оставив за бортом полулегальные залы и околоспортивные заведения.

«Такие недобросовестные организации не могут эффективно оказывать услуги, поэтому вполне справедливо, что люди, которые платят налоги и получают налоговую льготу, могут реализовать ее в местах, которые налоги платят и добросовестно относятся к персоналу. А значит, и услуги оказывают на высоком уровне», — поясняет эксперт.

Важный момент в том, что налоговый вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей. По мнению Асафова, это станет большим подспорьем для родителей, чьи дети занимаются спортом. Ведь нередко траты на детский спорт в разы превышают траты на занятия взрослых. А с учетом хотя бы частичной финансовой компенсации и у многодетных семей появится больше возможностей для физического развития отпрысков.

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