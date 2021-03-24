Елена Летучая пожаловалась на психологические проблемы после коронавируса

Москва, 24 марта. Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая рассказала о трудном восстановлении после коронавируса. Звезда пожаловалась как на физические, так и на психологические последствия.

Летучая вылечилась от COVID-19 уже несколько месяцев назад, но влияние болезни на организм ощущает до сих пор. Ведущая отмечает, что пока не пришла в себя окончательно.

«Очень долго я ощущала сильную усталость. Не могла заниматься спортом и даже делать зарядку. Батарейка села. Я уезжала на съемки и падала без сил посреди дня», — поделилась 42-летняя знаменитость.

По словам Летучей, коронавирус серьезно бьет по нервной системе. Например, во время болезни у телеведущей сбился сон, несмотря на сильную слабость.

«Я не могла даже смотреть фильмы на компьютере, потому что все время чувствовала какую-то тревогу», — рассказала звезда шоу «Ревизорро» порталу «7дней».

Чтобы справиться с тревожностью, Елена Летучая отправилась в испанскую спа-клинику. Телеведущая прошла программу детокса, желая избавиться от накопившихся во время болезни токсинов. Сейчас психологические проблемы, возникшие у знаменитости из-за коронавируса, постепенно уходят.