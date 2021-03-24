Американские ученые нашли смертельно опасные вещества в добавках для похудения

Вашингтон, 24 марта. Восемь запрещенных стимуляторов были найдены в спортивных добавках и таблетках для похудения. Об этом рассказал автор исследования из Гарвардской медицинской школы Питер Коэн.

Найденный в добавках стимулятор фенпрометанин в последний раз находился в открытой продаже в виде назального ингалятора в годы Второй мировой войны. Однако позже его запретили использовать и сняли с продажи. Ученые, помимо этого вещества, нашли в таблетках для похудения множество других опасных составляющих. Среди них оказались октодрин, оксилофрин, бета-метилфенилэтиламин и другие.

Специалисты нашли в спортивных добавках стимулятор детеренол, который может серьезно навредить здоровью. Он провоцирует тошноту, рвоту, проблемы с сердцем и даже внезапную смерть. Анализу подверглись 17 брендов добавок, в 13 из которых находился детеренол. Наличие вещества в товаре достаточно трудно распознать, ведь некоторые производители могут просто не указывать его в составе.

Ранее американские ученые назвали опасные для сердца напитки. Врачи не рекомендуют употреблять в большом количестве энергетики, кофе и молочные коктейли.