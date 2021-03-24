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Сын Виктории Бекхэм примерил на себя образы участниц Spice Girls

Сын Виктории Бекхэм примерил на себя образы участниц Spice Girls

Лондон, 24 марта. Старший сын известной светской львицы Виктории Бекхэм Бруклин перевоплотился в участниц популярного коллектива Spice Girls, в составе которого некогда выступала его мать.

Благодаря специальному приложению старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм заменил лица вокалисток поп-коллектива на свое и исполнил зажигательные танцы из клипа на хит Say You'll Be There, который вышел в 1996 году. Получившееся видео 22-летний звездный наследник опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. В публикации Stories он отметил и свою звездную маму.

Поклонники не смогли определиться, чью роль начинающий фотограф исполнил лучше всего, но однозначно отметили, что Бруклин растет таким же талантливым и креативным, как его мама.

Дети Бекхэмов частенько подкалывают своих родителей. Недавно 18-летний Ромео и 16-летний Круз надели футболки с одинаковым принтом «Улыбайся, черт возьми». Такие наряды стали отсылкой к фирменному покер-фейсу Виктории Бекхэм. Она ответила им серией фотографий в соцсети, на которой ее запечатлели с широкой улыбкой.

Виктория Бекхэм известна всему миру благодаря идеальной внешности, на которую она тратит огромные силы. В конце прошлого года стало известно, что многолетняя диета из овощей и рыбы привела к повышению уровня ртути в ее организме.

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