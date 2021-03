Сын Виктории Бекхэм примерил на себя образы участниц Spice Girls

Лондон, 24 марта. Старший сын известной светской львицы Виктории Бекхэм Бруклин перевоплотился в участниц популярного коллектива Spice Girls, в составе которого некогда выступала его мать.

Благодаря специальному приложению старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм заменил лица вокалисток поп-коллектива на свое и исполнил зажигательные танцы из клипа на хит Say You'll Be There, который вышел в 1996 году. Получившееся видео 22-летний звездный наследник опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. В публикации Stories он отметил и свою звездную маму.

Поклонники не смогли определиться, чью роль начинающий фотограф исполнил лучше всего, но однозначно отметили, что Бруклин растет таким же талантливым и креативным, как его мама.

Дети Бекхэмов частенько подкалывают своих родителей. Недавно 18-летний Ромео и 16-летний Круз надели футболки с одинаковым принтом «Улыбайся, черт возьми». Такие наряды стали отсылкой к фирменному покер-фейсу Виктории Бекхэм. Она ответила им серией фотографий в соцсети, на которой ее запечатлели с широкой улыбкой.

Виктория Бекхэм известна всему миру благодаря идеальной внешности, на которую она тратит огромные силы. В конце прошлого года стало известно, что многолетняя диета из овощей и рыбы привела к повышению уровня ртути в ее организме.