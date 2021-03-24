Стратегическая дискуссия лидеров стран ЕС об РФ планируется позже

Брюссель, 24 марта. Главы стран — членов Евросоюза (ЕС) собираются поговорить на саммите в конце недели о России, но стратегическая дискуссия планируется позже.

Об этом журналистам рассказал источник в структурах ЕС. По его словам, длительных дебатов по соответствующему вопросу не предполагается.

«Будет информационный пункт по России с целью проведения более стратегической дискуссии позже», — добавил он​​​.

Отмечается, что стратегическая дискуссия может состояться на следующей встрече при личном присутствии лидеров европейских стран, а не в онлайн-формате, как это будет на предстоящем 25-26 марта саммите.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ждет от президента США Джо Байдена обсуждения России на онлайн-саммите.