В Сети всплыла финансовая переписка Пивоварова с руководством «Открытой России»

В минувшую пятницу на НТВ вышел фильм «Мундеп от округа Колумбия», в котором были раскрыты финансовые взаимосвязи Андрея Пивоварова с британской «Открытой Россией» (организация является нежелательной в России) по организации форума «Объединенных демократов». В фильме были обнародованы несколько скриншотов, в которых раскрывались суммы, выделяемые на это мероприятие. Теперь в Сети всплыла полная переписка Пивоварова и находящейся в Польше Джоанной Новаковской — помощником директора по международным программам «Открытой России». Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян оценил новый слив информации из стана соратников Ходорковского.

Я уже анализировал ранее фильм «Мундеп от округа Колумбия». Финансовая переписка между предположительно Андреем Пивоваровым и Джоанной Новаковской привлекла мое самое пристальное внимание. Однако на этом все не закончилось, и «продолжение банкета» всплыло в Telegram-канале «Трусы Усмановой». Оказывается, этот канал уже довольно долго существует и все это время, судя по публикациям, мог активно работать над разоблачением Андрея Пивоварова и его ближайшего окружения.

По стилистике этот канал ведется от лица сотрудника «Открытки», который очень недоволен тем, что в последнее время при Пивоварове случился настоящий разгром «Открытой России» Ходорковского. При этом, как наглядно показывает автор канала, Пивоваров отделывается административками и всегда выходит сухим из воды, тогда как другие региональные представители «Открытки» получают условные сроки и другие наказания в рамках уголовных дел по сотрудничеству с нежелательной организацией.

Автор Telegram-канала не ручается за источник скринов переписки, но считает, что выглядит она очень правдоподобно. Причем Пивоваров четко узнается по стилю написания текста. Речь в переписке идет об «Объединенных демократах» и недавнем форуме, который наделал много шума. Все участники этого мероприятия были привлечены по административке за участие в форуме, инициатором которого была нежелательная организация.

Автор Telegram-канала задается вопросом о выделении десятков тысяч долларов на мероприятие из-за рубежа: «Столько денег! И где они все?». А вопрос далеко не праздный. На «проект», предположительно, выделялось 45 тыс. долларов на счет в банке Грузии и, судя по переписке, до 30 апреля 2021 года их должны были «освоить». К примеру, из переписки также становится очевидно, что первый транш перед «московским форумом» в размере 15 тыс. долларов выделялся под готовую повестку и спикеров.

Судя по всему, в рядах «Открытки» согласия нет, и переписка Пивоварова и его куратора — Джоанны Новаковской — могла попасть в Сеть в результате грызни за деньги МБХ. Кстати, в переписке фигурирует координатор «Открытой России» Татьяна Усманова и некая Алина (вероятно, речь о координаторе «Открытки» Алине Данилиной), что как раз все расставляет по местам. Это может окончательно разрушить миф о том, что якобы никакого отношения к британской «Открытой России» вся эта компания не имеет.