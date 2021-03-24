Американское СМИ объяснило провал переговоров США и КНР на Аляске

Вашингтон, 24 марта. Китай и США возлагали на встречу в Анкоридже большие надежды, поэтому их переговоры провалились. Причиной этому послужил расизм.

Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal. Аналитики считали, что переговоры поспособствуют завершению торговой войны между Китаем и США. Многие европейские страны, включая Германию, заняли сторону Пекина и заявляли о недопустимости методов бывшего американского президента Дональда Трампа в XXI веке.

Вероятно, Вашингтон надеялся, что делегация из Китая стерпит все выпады по поводу уйгуров, Гонконга и Тайваня, а «торговую войну» государства все равно закончат, поскольку в этом заинтересованы в Пекине. Однако китайская сторона отреагировала жестко, но предсказуемо, потому что не терпит вмешательства во внутреннюю политику страны.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Китай и РФ не поддерживают геополитические игры с нулевой суммой и односторонние нелегитимные санкции.