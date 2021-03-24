«Мы и в космосе были первыми»: Клинцевич оценил похвалу «Спутника V» от Клинтон

Сегодня уже 56 стран мира одобрили к применению вакцину «Спутник V», поэтому Хиллари Клинтон пришлось признать авторитет российской медицины. Об этом в интервью ФАН рассказал известный российский политик и экс-сенатор Франц Клинцевич.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон пожаловалась на победу России над США. Она рассказала, что одновременно заинтригована и немного огорчена тем, как Россия продвигает свою вакцину «Спутник V» против коронавируса. В свою очередь, отметила она, Соединенным Штатам сегодня остается лишь ликвидировать серьезное отставание от РФ.

«Они приходят к стране и говорят: «Мы позаботимся о вас». А Соединенным Штатам остается лишь ликвидировать их отставание», — сказала она.

Клинтон подчеркнула, что у США будет достаточно доз для вакцинации всего своего населения, поэтому необходимо делиться ими с остальными — как в двустороннем порядке, так и через международный механизм по обеспечению доступности вакцин COVAX.

«Штаты могли бы тоже делиться своими вакцинами с остальными государствами, поскольку у них скоро будет достаточно доз для прививания своего населения. Для этого можно было бы задействовать механизм COVAX, благодаря которому излишки вакцин эффективно распространяются по миру», — добавила Клинтон.

Российский политик Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Хиллари Клинтон. По его словам, на сегодняшний день Россия создала уже четыре различных препарата для борьбы с коронавирусом.

«Хиллари Клинтон, как и другим американским высокопоставленным политикам, невдомек, почему российская вакцина сегодня настолько популярна в мире. Хочу напомнить, что у России есть серьезные наработки по антивирусам еще с довоенных времен. Я сейчас говорю про Великую Отечественную войну. Чтобы они понимали — у нас есть традиции и школа, которая никуда не пропала. Поэтому России удалось создать не одну, а четыре различные вакцины с высокими показателями против коронавируса. После испытаний российский «Спутник V» показал очень хорошие результаты, на которые обратили внимание иностранные ученые. Кроме того, сегодня руководители западных стран, понимая, что их политическое будущее зависит от состояния и здоровья избирателей, игнорируют все требования американцев и закупают российский препарат», — указал собеседник ФАН.

Франц Клинцевич отметил, что Хиллари Клинтон фактически признала эффективность «Спутника V» и российской медицины. Он также призвал Соединенные Штаты не ссориться с Российской Федерацией, поскольку только в союзе с Москвой Вашингтон сможет победить коронавирус.

«Замечу, что уже 56 стран мира одобрили к применению «Спутник V». Это победа российской науки. Я думаю, что сегодня ни одно из государств не имеет таких исторических корней, наработок, такого авторитета в создании вакцин. У нас было много проблем — оспа, холера, но мы научились с ними бороться. Конечно, не в обиду будет сказано, к этому результату нас привела советская школа медицины. По большому счету, Хиллари Клинтон признала авторитет «Спутника V», высказав сожаление, что американцы пасут задних. Мы и в космосе были первыми, да и Луну начали осваивать раньше всех. И сегодня американцам есть чему у нас поучиться. Заканчивая свой доклад, хочу сказать: друзья, американские партеры, дружите с Россией, и у вас все будет хорошо», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» хотели бы пройти четверть жителей Франции.