В МИД РФ после слов Столтенберга предложили НАТО заняться проблемами внутри военного блока

Москва, 24 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в адрес России.

Ранее лидер Североатлантического альянса заявил об «агрессивных действиях» со стороны Москвы. По его мнению, Россия занимается «дестабилизацией ситуации в соседних странах».

«Займитесь проблемами в ваших странах-членах. Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО. Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного», — ответила на обвинения Захарова.

Помимо традиционных заявлений о «российской агрессии», в НАТО также высказались о недовольстве в отношении наращивания Москвой военного потенциала. По мнению генсека Альянса, в контексте происходящего отношения России и международной организации остаются очень сложными и вызывают обеспокоенность.