Подольскую заподозрили в участии на шоу «Маска» в костюме Единорога

Москва, 24 марта. Новый сезон популярного телешоу «Маска» буквально охватил всю страну. Недавно поклонники программы уверенно заявили, что в костюме Единорога выступает певица Наталья Подольская.

После шести выпусков программы на сцене остались лишь самые сильные участники, среди которых Единорог. Телезрители с нетерпением ждут нового выпуска, чтобы раскрыть тайну мифического персонажа.

Судьи практически на сто процентов уверены, что в костюме Единорога скрывается Наталья Подольская. Однако их смущает тот факт, что в своих ответах артист в маске утверждает, что не замужем. А всем известно, что звезда уже многие годы живет с Владимиром Пресняковым — младшим.

Недавно артистка опубликовала в Instagram новый снимок рядом с огромным медведем из роз. Несмотря на все нюансы, поклонники буквально завалили артистку комментариями по поводу того, что она и есть Единорожек.

И все же не все согласны с этим мнением. Некоторые поклонники уверены, что после рождения второго ребенка Подольской не до телепроектов. Плюс ко всему, недавно в Сети опубликовали полный список звезд, которые участвуют в самом загадочном шоу на российском телевидении. Согласно этим данным, в образе Единорога на сцене НТВ выступает певица Ирина Дубцова.