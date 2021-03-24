Озеро Кумиси в Грузии на грани вымирания. ФАН-ТВ

Берега озера усеяны мертвой рыбой. О причинах вымирания водохранилища рассказал совладелец территории.

Озеро Кумиси — искусственное, оно находится в восточной части Грузии, в 20 км от Тбилиси. В 90-е годы здесь процветало рыболовное хозяйство, водились толстолобик, белый амур, карп и другая рыба. Но сейчас озеро находится на грани вымирания. Его объем уменьшился с 70 млн кубометров до шести. Питает Кумиси вода из реки Алгети при помощи канала, а также дождевые и подземные воды. Но канал, также, как и само озеро зарастает. Осадков тоже не хватает. Рыба, которая раньше была в избытке, теперь задыхается, ее находят мертвой на берегу.

«К чему привело отсутствие притока воды? Возникли водные растения, которые полностью покрыли поверхность, водную поверхность, и прекратили доступ кислорода полностью, то есть эта вегетация длится все 24 часа. За эти 24 часа эти водные растения полностью покрывают поверхность, полностью поглощают кислород и идут ко дну, затем вновь размножаются, поднимаются и вновь вот так периодически все убивают», — рассказывает Валгери Бакурадзе, совладелец озера.

Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой, Регионального Управления Квемо Картли осмотрели водохранилище и прилегающую территорию, взяли пробы воды. Исследования показали превышение допустимых концентраций по нескольким параметрам. По словам Валгери Бакурадзе, возродить озеро пытались несколько раз, но объема воды, что поступал с Алгетского водохранилища, оказывалось недостаточно. Совладелец хозяйства надеется на помощь от государства.