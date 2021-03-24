В Калининградском зоопарке появятся ламы и броненосцы

Калининград, 24 марта. Новые жильцы могут появиться в Доме тропических птиц и Копытной деревне Калининградского зоопарка, сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

В открытом в конце 2019 года Доме тропических птиц планируют поселить пару броненосцев и еще одного ленивца. Также рассматривается приобретение новых видов пернатых.

В Копытной деревне сейчас ведутся ремонтные работы, после окончания которых туда привезут птиц семейства нанду и гуанако из рода лам. Кроме того, администрация зоопарка хочет построить два новых дома для животных.

В сочинском зоопарке санатория «Октябрьский» родилась южноамериканская лама. Несмотря на то, что малышка уже крепко стоит на ногах, ей по-прежнему необходима помощь родителей. Сотрудники зоопарка рассказали, что большую часть времени юная лама проводит рядом со взрослыми особями.