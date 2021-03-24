ЕС ждет от Байдена обсуждения России на предстоящем саммите

Брюссель, 24 марта. Евросоюз надеется, что президент США Джо Байден обсудит Россию на онлайн-саммите. Об этом заявил представитель ЕС.

Европейский дипломат подтвердил ожидания насчет американского президента. Речь идет о саммите лидеров Евросоюза, который состоится 26 марта. Участники планируют затронуть тему России через Джо Байдена. Председатель Евросовета Шарль Мишель ранее пригласил президента США на саммит. Белый дом подтвердил намерение Байдена обсудить РФ и КНР.

Саммит ЕС пройдет в виртуальном режиме в связи с эпидемиологической ситуацией. Официальный представитель Евросовета Баренд Лейтс рассказал об этом в своих соцсетях.