Минпромторг назвал условие для рыночного регулирования цен на сахар и масло

Москва, 24 марта. Рыночное регулирование розничных цен на сахар и подсолнечное масло вернется, когда это позволит мировая конъюнктура, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, ситуация на мировом рынке продовольствия пока не способствует снижению цен на эти товары. Поэтому министерство не рассматривает возможности одновременного возвращения на рыночную траекторию, объяснил Евтухов, его слова передает ТАСС.

Он добавил, что пока речь идет о продлении соглашений с ретейлерами и поставщиками. Что касается отказа от государственного регулирования цен, то он будет осуществляться постепенно, подчеркнул замминистра. Пока же рассматривается вариант продления соглашений по сахару на два месяца, а по маслу — до октября, уточнил Виктор Евтухов.

Минпромторг, Минсельхоз в декабре прошлого года подписали соглашения с рядом производителей и ретейлеров о регулировании цен на подсолнечное масло и сахар. Максимальная розничная цена была установлена на уровне 110 рублей за литр масла и 46 рублей за килограмм сахара. Регулируемые цены действуют в России до 1 апреля 2021 года.

Однако, как стало известно ранее, правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом. Также предполагается выделение субсидий производителям масла и сахара.