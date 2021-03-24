«Запад или Россия?»: Киргизию попросили определиться с выбором

Бишкек, 24 марта. Правительство Киргизии долгое время, формально объявляя себя союзником России, вело закулисные интриги с Западом. Сейчас же общество все больше склоняется к российской повестке Бишкека.

Такое мнение в интервью «ПолитНавигатору» высказал популярный киргизский политолог Медербек Корганбаев. Он прокомментировал недавний визит нового киргизского лидера Садыра Жапарова в Москву и отметил перспективность дальнейшего сотрудничества и приверженность обеих стран к дальнейшим интеграционным процессам в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Корганбаев отметил, что поездка кыргызского президента Садыра Жапарова в Москву была вполне предсказуемой. Эксперт указал, что все деловые поездки новый президент Киргизии всегда традиционно начинает с России.

«Насколько данный вояж кыргызстанского президента был успешным — покажет время», — считает Корганбаев.

Эксперт высказался о необходимости укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Россией, причем, по его мнению, делать это необходимо не только в рамках протокольных встреч, но и предпринимать конкретные реальные шаги в стратегическом партнерстве с РФ.

По мнению политолога, главной ошибкой предыдущих кыргызстанских президентов была двойная игра, когда на виду Бишкек строил отношения с Москвой, а за спиной вел подковерные игры с Западом и другими странами.

«Делалось это с целью получения каких-либо выгод и от Кремля, и от Запада, и от других региональных игроков, — пояснил Медербек Корганбаев.

Эксперт уверен, что подобные действия нельзя назвать многовекторной политикой, и привел в качестве примера цитаты председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. На встрече с делегацией из Кыргызстана Володин указал, что отдельные страны, когда встает вопрос интеграции, смотрят в сторону США и Запада, а когда вдруг становится тяжело, обращаются к России.

Ранее ФАН рассказывал, как президент Киргизии приехал на встречу с Владимиром Путиным с мечом.