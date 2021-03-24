Жена Антона Макарского удивила подписчиков снимком с подросшими детьми

Москва, 24 марта. Жена актера Антона Макарского, певица Виктория Макарская показала семейное фото с подросшими детьми и удивила поклонников.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала семейное фото с мужем, сыном и дочерью. Макарская рассказала, что сейчас они отдыхают на Кавказе. Кроме того, супруга актера немного порассуждала о семейных отношениях.

«Семья — школа любви. Какие бы шкодные и сложные мы ни были, какие бы «тараканы» и «прибабахи» у каждого ни присутствовали, все покрывает наша любовь, сострадание к слабостям друг друга и безусловное милосердие и прощение. А для чего еще жить?» — написала певица.

Подписчиков Виктории Макарской удивило семейное фото, на котором ее пятилетний сын выглядит очень взрослым. Поклонники обратили внимание и на невероятную красоту самой исполнительницы.

«Иван-то как повзрослел, взгляд мудрый!»; «Вау, какая вы красивая! И вообще вы все солнышки»; «Виктория, вы очень красивая, какая-то необыкновенно притягательная. Как я люблю за вами наблюдать»; «Виктория! Вы красавица, лет 20 вам! Делитесь секретом», — написали в комментариях.

Недавно Виктория Макарская рассказала, как муж покорил сердце ее матери. Теща актера очень обрадовалась, узнав, что он служил в армии.