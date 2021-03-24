Леонков рассказал, каким «сюрпризом» ВКС РФ могут ответить НАТО в Скандинавии

Москва, 24 марта. Россия готова отразить все маневры НАТО на севере, а также ответить поражением любой воздушной цели оппонента, заявил военный эксперт Алексей Леонков в своем Telegram-канале.

Последнее время все чаще замечаются бомбардировщики Альянса, дислоцируемые на авиабазе Орланд в Норвегии. Эти военные самолеты B-1B и B-2 могут нести крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER. При этом, чтобы выпустить их в сторону Санкт-Петербурга или Калининграда, бомбардировщикам нужно будет войти в шведское воздушное пространство, заявил Леонков.

Если такое произойдет, то Россия будет располагать достаточным количество времени для реагирования на угрозу, передает издание «Народные Новости».

Военный эксперт отметил, Воздушно-космические силы Российской Федерации обладают довольно мощным вооружением. Например, ракетами класса «воздух — воздух» Р-37, которые являются самыми дальнобойными в мире. Радиус их действия может достигать 300 километров, а поражать ими можно даже маневренные самолеты тактической авиации.

Также ранее сообщалось, что Алексей Леонков с помощью известной русской пословицы объяснил причины провала новейшего американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.