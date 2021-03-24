Двоих петербуржцев отстранили от экзаменов на права за списывание

Сотрудники межрайонного отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств (МОТН и РАС) по Петербургу и Ленобласти зафиксировали два случая отстранения от экзамена на водительские права в феврале и марте текущего года. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В феврале 25-летний мужчина при сдаче теоретического экзамена после лишения водительских прав был отстранен инспектором за использование двух телефонов. По данным источника, один телефон был обнаружен у молодого человека в кармане футболки с полупрозрачными вставками на уровне груди, транслирующий обстановку онлайн. Второй включенный телефон был в переднем кармане штанов, который должен был вибрировать правильное количество раз согласно ответам на экзаменационные вопросы.

Устройства молодому человеку выдали неизвестные люди в здании ГИБДД, которые планировали получить за услуги 150 тысяч рублей. Экономическая полиция (ОЭБ И ПК) усмотрела в действиях неизвестных людей признаки покушения на мошенничество, хищение и завладение денежными средствами обманным путем (ст. 30 ч.3, ст. 159 ч.2 УК РФ).

В марте второй молодой человек использовал при сдаче экзамена использовал шесть устройств: два смартфона, Wi-Fi роутер, внешний аккумулятор, проводную гарнитуру bluetooth и скрытую видеокамеру. В его действиях экономическая полиция усмотрела незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Ранее сообщалось, что злоумышленники с помощью трактора угнали автомобиль жителя Ленобласти. Сторож из поселка Рощино сообщил в полицию об угоне автомобиля. У заявителя похитили машину ВАЗ, припаркованную во дворе дома по Привокзальной площади.