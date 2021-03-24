Правительство Сомали привлекает инвестиции в бизнес на фоне политического кризиса

Могадишо, 24 марта. Правительство Сомали подписало соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC) о содействии развитию государственно-частного партнерства, сообщает информационное агентство All Africa.

Предполагается, что это даст стимул экономике африканского государства, повысит качество предоставляемых услуг, а также позволит создать новые рабочие места и улучшить благосостояние граждан. Власти рассчитывают при помощи IFC, входящей в структуру Всемирного банка, привлечь иностранные и внутренние инвестиции для поддержки бизнеса и формирования открытой конкурентной среды.

Подписал соглашение сомалийский министр финансов Абдирахман Дуале Бейле. По его словам, оно поспособствует развитию рынка страны в трудный для нее период. С 8 февраля 2021 года национальный лидер Мохамед Абдуллахи утратил мандат. Однако он не намерен уходить в отставку, что спровоцировало раскол в обществе и политический кризис. Новые президентские выборы провести так и не удалось из-за отсутствия компромисса относительно механизма волеизъявления. Впрочем, это нисколько не мешает федеральному правительству договариваться с международными организациями и продвигать реформы на благо населения.

После окончания гражданского конфликта с 1991 года в Сомали действовал особый избирательный принцип, согласно которому президент определялся специальными делегатами, выдвигаемыми главами регионов, а не путем всеобщего голосования. Но с приходом к власти в 2017 году Мохамед Абдуллахи решил отменить непрямые выборы, чтобы укрепить роль центрального аппарата. Это вызвало жесткую критику со стороны оппозиционных сил. Последующий диалог зашел в тупик из-за нежелания политика договариваться с лидерами автономных штатов.

На фоне конституционного кризиса в Сомали в конце марта текущего года сформировался политический альянс, в который вошли преимущественно противники утратившего легитимность главы государства и его администрации.