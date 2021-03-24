Татарский священник сядет на 13 лет в тюрьму за изнасилование девочки

Казань, 24 марта. Священнослужителю, который надругался над несовершеннолетней девочкой, вынесли приговор. Мужчину осудили за преступление, совершенное несколько лет назад.

Заявление в полицию на отца Андрея написала 19-летняя девушка в 2019 году. Она заявила, что священник надругался над ней в 12 лет, когда она училась в воскресной школе. Изнасилование произошло в летнем лагере.

Адвокат осужденного заявил, что дело против его подзащитного сфабриковано. Он также отметил, что защита будет добиваться отмены приговора.

Сотрудника петергофского мотеля-сауны задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки в одном из номеров, сообщал ФАН. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Расследование продолжается.