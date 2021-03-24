«Кумовства не будет»: Артем Здунов о кадровом конкурсе «Моя Мордовия»

Саранск, 24 марта. О дискредитации кадрового конкурса «Моя Мордовия» заговорили власти республики. Врио главы региона Артем Здунов объявил о том, что сотрудники аппарата главы пытаются включить в проект представителей министерств.

«Я посмотрю, кто занимается этими разнарядками и приму соответствующие кадровые решения. Другое время в республике наступило — кумовства, как это было ранее, во власти не будет», — заявил Артем Здунов.

За три недели с момента старта конкурса о своем желании войти в число управленцев заявило почти пять тысяч человек.

Ранее ФАН писал об инвестиционном климате Мордовии. Регион в национальном рейтинге по этому показателю занял 47 место