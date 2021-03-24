Запрет папы римского на благословение однополых браков возмутил немецких священников

Ватикан, 24 марта. Немецкие священники и епископы возглавили движение против папы римского Франциска, отказавшегося благословлять однополые союзы.

В знак протеста и несогласия с решением папской Конгрегации доктрины веры более 2 000 немецких священников, 200 дьяконов и множество монахов начали вывешивать на зданиях церквей, соборов и монашеских орденов флаги движения ЛГБТ, пишет The Times. Также стало известно, что к протестующим священникам присоединился архиепископ Бамбергский из Баварии.

Решение Конгрегации, одобренное лично папой, запрещает благословлять однополые союзы как «хаотичные и разрушительные», однако документ подчеркивает, что геи были и остаются детьми божьими и им всегда будет место в лоне церкви. Согласно католической доктрине, браком, который можно благословить, может быть заключен только между мужчиной и женщиной.

Немецкие католики восприняли новый указ папы наиболее агрессивно. Более 400 тысяч человек официально отказались исповедовать католическую веру, а 59-летний епископ Лимбурга Георг Бетцинг, уважаемый немецкими верующими за взвешенные и справедливые суждения, отказался принимать чью-либо сторону в конфликте и заявил, что на подобные вопросы не может быть «простых ответов». Однако страницу Лимбургского епископства в Facebook уже окрасили фотографии самого знаменитого собора в радужные цвета.

Особого внимания заслуживает тот факт, что католическая церковь в Германии, как подчеркивает Times, погрязла в сексуальных скандалах, а сами священники и епископы давно и прочно разделились на консерваторов и сторонников реформ.

Многие другие церковные лидеры в Германии были более резки в выражениях, чем Бетцинг. Например, архиепископ Бамберга Людвиг Шик в воскресной проповеди заявил, что божье благословение распространяется не только на традиционные семьи, но и на людей, «которые выбрали другой образ жизни».

По крайней мере пять немецких епархий либо публично отказались выполнять папский указ, либо подвергаются серьезному давлению со стороны прихожан. В открытом письме, составленном теологами из Мюнстерского университета, говорится, что папскому эдикту не хватало «теологической глубины, герменевтического понимания и аргументированной строгости».

К антицерковным протестам присоединились также Австрия и Бельгия.

«Я впервые стыжусь за свою церковь», — заявил в комментарии местной прессе епископ Антверпена Йохан Бони.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно освещало визит папы римского Франциска в Ирак.