Проекты об индексации пенсий трудоустроенным гражданам отклонили в Госдуме

Москва, 24 марта. Госдума на пленарном заседании отклонила три законопроекта от оппозиционных партий. Проекты закона предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Законопроекты были предложены представителями партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Инициативы не были поддержаны властями, поскольку они требуют дополнительных расходов за счет средств бюджета Пенсионного фонда. Так, на индексацию пенсий работающим пожилым гражданам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд, однако таких средств в настоящий момент нет, отметил экс-глава ПФР Антон Дроздов.

На сегодняшний день в России насчитывается порядка девяти миллионов пенсионеров с трудоустройством. Индексация их пенсионных выплат была приостановлена в 2016 году с целью сокращения дефицита Пенсионного фонда РФ.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут проиндексированы с 1 апреля 2021 года на 3,4%. Размер индексации социальных пособий зависит от темпов роста прожиточного минимума гражданина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты России.