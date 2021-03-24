Ученые из США назвали вредные для сердца напитки

Москва, 24 марта. Некоторые напитки могут привести к осложнениям работы сердечно-сосудистой системы, заявили американские ученые.

Данные Центра США по контролю и профилактике заболеваний показывают, что около 20% приступов могут пройти незаметно. Однако они способны привести к тяжелым последствиям и опасны тем, что человек не чувствует проблему и не обращается к врачу.

Здоровое питание является эффективным методом, который помогает поддержать здоровье сердца. При этом не стоит забывать и о качестве употребляемых напитков. Эксперты призывают отказаться от газировки, которая является вредной для сердца из-за высокого содержания сахара, сообщает Harvard Helth Publishing. Врачи не рекомендуют употреблять в большом количестве энергетики, кофе и молочные коктейли. Естественно, негативное воздействие на сердце оказывает и алкоголь. Эксперты заявляют, что наиболее пагубное действие он оказывает на женский организм.

Ранее сообщалось, какие симптомы говорят об инфаркте. Врачи отмечали, что к ним относятся удушье, острая боль за грудной клеткой, а также головокружение.