Нашедшему сбежавшего из дома Ромы Жукова кенгуру пообещали 200 тысяч рублей

Москва, 24 марта. Кенгуру Маша, сбежавшая из дома певца Ромы Жукова в Давыдкове, нашлась благодаря жителю Внукова, которому пообещали денежное вознаграждение.

Несколько дней назад в гости к исполнителю приехал его друг, администратор Воронежского цирка Павел. Именно он и является хозяином экзотического животного. Павел привез кенгуру к Жукову на машине, причем ранее он делал это неоднократно. Маша сначала перемещалась по дому, а затем внезапно ускакала в неизвестном направлении.

Заметил зверя житель Внукова, выгуливавший собаку. Мужчина смог поймать кенгуру и сначала не планировал расставаться с животным. В итоге Маша прожила у своего спасителя три дня.

«Он думал, что с ней делать, отдавать, не отдавать. А потом, может, совесть заела, или денег захотел. И он отдал ее», — рассказал Павел.

По словам друга Ромы Жукова, нашедший кенгуру не останется без благодарности. Жителю Внукова уже пообещали заплатить 200 тысяч рублей за возврат животного, передает сайт 360tv.ru.

Недавно стало известно, что Рома Жуков и его бывшая жена могут потерять московскую квартиру, в которой экс-супруга певца проживает с детьми. Исполнитель просрочил платежи по ипотеке из-за снижения доходов.