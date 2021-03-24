В Минобороны РФ приняли решение засекретить архивы времен ВОВ

Москва, 24 марта. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отменил приказ бывшего главы оборонного ведомства Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивных документов Красной армии за период ВОВ.

Текст соответствующего документа опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, приказ министра обороны от 8 мая 2007 года «О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» признается утратившим силу.

В июне 2007 года архивы Великой Отечественной войны (ВОВ) были рассекречены. Доступ к документам получили исследователи. В том числе стали доступны сведения о потерях СССР в войне. Согласно уточненным данным, только среди военнослужащих потери составили 8 860 400 человек.

В феврале 2021 года президент России Владимир Путин заявил о важности работы по рассекречиванию документов времен ВОВ. Глава государства поблагодарил сотрудников Центрального архива ФСБ за их работу.

Управление ФСБ по Республике Крым в ноябре прошлого года передало мемориальному комплексу «Концлагерь «Красный» рассекреченные документы о местах расстрелов и захоронений мирных граждан.