Суд Майами потребовал, чтобы Сааб ответил на обвинения в США

Прая, 24 марта. Американский суд признал колумбийского бизнесмена Алекса Сааба беглецом. На обвинения в коррупции со стороны прокуратуры США он сможет ответить, когда окажется в американской юрисдикции. Об этом сообщает Monitoreamos.

«Сааб не может оспаривать свой статус беглеца и предъявленные ему обвинения до тех пор, пока он физически не окажется в юрисдикции США. Сааб скрывается от правосудия», — заявила судья в Майами.

Juez de Miami ratificó que Álex Saab debe responder a los cargos en EEUU: “Es un fugitivo” https://t.co/Hm1fCAYhTA — Monitoreamos (@monitoreamos) March 24, 2021

17 марта Верховный суд Кабо-Верде объявил о высылке Алекса Сааба в США, где его обвиняют в отмывании денег.

Суд не стал рассматривать и решение суда Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), который ранее заявил о необходимости немедленно освободить Сааба, который был представителем Венесуэлы в этой организации.

18 марта стало известно о том, что после заявления об экстрадиции в Штаты Сааба американской стороне следует дождаться подачи конституционной апелляции, которая займет от двух недель до двух месяцев. Таким образом, бизнесмена не смогут переправить в Штаты в ближайшее время.

12 июля 2020 года самолет Алекса Сааба был задержан полицией Кабо-Верде. Штаты обвинили колумбийского бизнесмена в отмывании 350 млн долларов, которые были выделены на продовольственные программы. Сааб якобы вывел деньги через подставные компании в Панаме, Мексике, Колумбии, ОАЭ, Турции и Гонконге. Американская сторона полагает, что одним из бенефициаров схемы стал венесуэльский президент Николас Мадуро.

Каракас, в свою очередь, потребовал для Сааба домашнего ареста из-за наличия у него проблем со здоровьем. Венесуэла уверена, что ситуация, в которой оказался бизнесмен, является заказом ушедшей администрации Белого дома.

«Это фальшивая кампания, организованная уходящей администрацией Белого дома против законного правительства президента Николаса Мадуро», — отмечалось в заявлении МИД Венесуэлы.

Сам бизнесмен сообщил, что в коррупционных схемах никогда не участвовал. Он обвинил Вашингтон в политическом преследовании с целью «ослабления президента Мадуро и его правительства».