Джигурда угрожает Адвокатской палате Санкт-Петербурга языческим обрядом

Актер, режиссер, сценарист Никита Джигурда в личном Instagram-аккаунте записал обращение, в котором называет Адвокатскую палату Санкт-Петербурга «дундуками». Гневное послание артист выпустил в поддержку экс-адвоката актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина, которого заподозрили в нарушении адвокатской этики.

Адвокатская палата Санкт-Петербурга по жалобе Ефремова возбудила дисциплинарное производство в отношении его бывшего адвоката. Сам правозащитник считает это дело абсурдным. Первое заседание квалификационной комиссии адвокатской палаты Санкт-Петербурга состоялось 25 февраля и уже на днях состоится второе.

В преддверии слушаний скандальный шоумен Никита Джигурда с присущим ему эпатажем высказался в Сети о работе адвокатской палаты северной столицы.

«26 марта, накануне моего юбилея, Андрея Алешкина, который сделал все, что мог, на ковер зовут в Питере. Дело по письму Михаила Ефремова и его новых адвокатов или, как я их называю, лжеадвокатов. Вы что там, в Питере палата, ополоумели совсем? Обвинять Андрея Алешкина за то, в чем он невиновен», — недоумевает артист.

Осужденный за смертельное ДТП в Москве актер предполагает, что договор на адвокатские услуги с Алешкиным был заключен обманным путем. Однако Джигурда уверен в несправедливости обвинений.

«Миша (Михаил Ефремов) сам подписал договор с Алешкиным на восьми или десяти листах. И теперь вы, «дундуки», подтверждая свою ангажированность, наезжаете на Андрея Алешкина, который защищал по-настоящему Ефремова», — объясняет свою позицию Джигурда.

Артист также пригрозил Адвокатской палате Санкт-Петербурга в случае несправедливого решения по делу Алешкина языческим обрядом.

«Я обряд проведу языческо-ведический, мало не покажется Питерской конторе, кто там банкует? Фигней занимается. 26-го у вас экзамен, мы отстоим Андрея Алешкина в этой ситуации. Алешкин Андрюша не хочет страдать, и я выступаю в его защиту. Все ясно, Адвокатская палата №6?» — заявил артист.

Ранее сообщалось, что экс-адвокат Ефремова Андрей Алешкин назвал заказным дисциплинарное дело против себя.