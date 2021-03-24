Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Перекрытие Суэцкого канала напомнило миру об альтернативном Северном морском пути

Перекрытие Суэцкого канала напомнило миру об альтернативном Северном морском пути

Москва, 24 марта. Происшествие на одном из самых крупных морских путей, Суэцком канале, напомнило морским державам об альтернативном маршруте из Азии в Европу — через Северный морской путь. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил главный редактор журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев.

«Мировые державы, обладающие серьезным экономическим потенциалом, такие как Индия и Китай, вновь обратили внимание на северные широты, на Северный морской путь. Они с большей конкретикой смотрят на этот маршрут, и это несмотря на то, что мы еще только совершили пробный зимний переход по Севморпути», — считает эксперт.

Перекрытие мировой транспортной артерии, которой, по сути, является Суэцкий канал, — это предупреждение и напоминание судоходным компаниям о необходимости развития других океанских маршрутов. Такое мнение высказал ФАН председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

«Это сигнал для морских государств и международной морской организации, координирующей судоходство в мировом океане: не развивая альтернативные маршруты, коим является Северный морской путь, можно понести существенные экономические потери, зациклившись только на Суэцком канале. И нынешний случай — тому подтверждение», — утверждает Ненашев.

Сегодня утром Суэцкий канал оказался заблокированным гигантским контейнеровозом. Севшее из-за сильного ветра на мель судно «Эвер Гивен» перекрыло движение по каналу из Средиземного моря в Красное. В пробке, по некоторым данным, оказалось порядка ста судов. Это уже не первый подобный случай: в 2004 году проход был заблокирован на три дня.

Новости партнеров