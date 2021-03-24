«На минуточку» с Александром Малькевичем. «Пропорциональные» выборы: регионы в пролете?

Новый закон, который коснется выборной системы, готовится принять Госдума. Политические партии смогут увеличить общефедеральную часть списка на выборах.

Существуют две части федерального списка: общефедеральная и региональная. В первую — сегодня могут входить не больше 10 кандидатов. Это количество предполагается увеличить до 20, компромиссный вариант — 15.

Документ разработали депутаты от фракции ЛДПР. Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту его поддержал.

Но как отразится новый законопроект на выборах в регионах, рассуждает журналист Александр Малькевич в программе «На минуточку». По его мнению, это голевой пас для небольших партий, им не понадобится вести кампании в субъектах России. А это означает удар по развитию выборной системы в регионах.