Назван топ-3 проблем российской молодежи 



Санкт-Петербург, 24 марта. С какими проблемами сталкивается российская молодежь, рассказала первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ксения Посылаева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«На наш взгляд, самой основной проблемой является ее недоинформирование в возможностях, которые молодежь может получить. Поэтому молодые люди пытается различными способами выразить свою позицию. В то же время власть просто не может донести, что молодежь может поучаствовать в собственной прокачке, в развитии нашего города и страны», — объяснила Ксения Посылаева.

Решением этого вопроса, по ее мнению, является определение способов коммуникации с молодежью. Нужно понять, как данные способы могут позволить молодежи получить все возможности, которые молодые люди впоследствии могут реализовать.

«Вместе с этим основным вопросом является доступное жилье. В Санкт-Петербурге жилищный комитет реализует программу по поддержке молодых семей. Так, лица, состоящие в браке, или одинокие родители до 35 лет могут получить социальную выплату на строительство или приобретение объекта жилищного фонда. Данная выплата предоставляется в размере не менее 40% от стоимости жилья. Можно также получить безвозмездно социальный целевой займ. Наряду с этим оператор программы может безвозмездно предоставить жилье на 10 лет», — рассказала эксперт.

По ее словам, третьей актуальной молодежной проблемой является вопрос трудоустройства.

«Молодежь все больше задумывается насчет доступных способов информирования о трудоустройстве. На базе нашего комитета осуществляет свою деятельность центр «Вектор». Он помогает молодым лицам, заканчивающим обучение в школах, понять, в какой сфере деятельности они хотят построить карьеру. Также на базе комитета по труду существует ряд центров занятости, в которых предоставляются различные возможности для помощи в трудоустройстве», — сообщила Ксения Посылаева.

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