По статистике, с каждым годом в России возрастает спрос на «рабочие» специальности. Водители, продавцы, курьеры, логисты, комплектовщики нужны в крупных и небольших городах. Не падает, а лишь увеличивается потребность в медсестрах, фармацевтах и специалистах IT-индустрии. А это значит, что решение оставить школу после 9 класса и отправиться поступать в колледж или техникум абсолютно отвечает требованиям времени.

Какие профессии после 9 класса в России лучшие? Куда поступать, чтобы освоить востребованную специальность? В каких отраслях хорошие зарплаты и перспективы карьерного роста? Журналист ФАН сделал анализ нужных профессий в России, для которых не требуется высшее образование.

Как выбрать профессию после 9 класса

Первое, чего делать не стоит, — принимать скоропалительные решения. Выбор профессии — дело ответственное, но редко девятиклассники считают его таковым. Решение оставить школу и пойти учиться «куда-нибудь» нередко продиктовано плохими отношениями с одноклассниками или учителями. Поэтому родителям нужно обсудить с ребенком планы по дальнейшему обучению как можно раньше.

Если выбор профессии, которую может предложить средне-специальное образование, устраивает и ребенка, и его родителей, важно присмотреться к учебным заведениям в городе или регионе. Сменить школу на техникум, но остаться жить дома с родителями куда проще, чем уехать из города и поселиться в общежитии. При выборе специальности ребенку важно ответить на несколько главных вопросов:

нравится ли мне эта профессия;

есть ли у меня к ней склонности;

кем я вижу себя в этой профессии через 5-10 лет;

устроят ли меня уровень заработной платы и условия труда.

Нередко подростки идеализируют ту или иную специальность, и тогда задача родителей — рассказать о ней как есть, без прикрас. Можно составить список плюсов и минусов, тщательно проанализировав доступную в интернете информацию. Такой анализ с учетом личных предпочтений ребенка станет залогом верного выбора направления для обучения. Поможет не потерять годы, а изначально учиться и развиваться в том деле, которое соответствует характеру, способностям и ожиданиям подростка.

Совет. Воспользуйтесь тестом на профессиональную ориентацию, чтобы уточнить желания и способности подростка. Такой тест позволит определить или подтвердить его «склад ума». Тяготеет ли он к техническим специальностям, или в нем есть «предпринимательская», а значит, экономическая жилка? А может, для него на первом месте стоят коммуникации с другими людьми и желание работать в социальной сфере? Тесты на профориентацию поверхностны, но помогают расставить приоритеты и не ошибиться в выборе специальности.

Какие профессии предлагают колледжи и техникумы после 9 класса

Выбор учебных заведений, куда можно поступать после 9 класса, велик. Их делят на три категории:

училища;

техникумы;

колледжи.

Кажется, между ними нет никаких отличий, кроме названий, но это не так. Отличаются и образовательная программа, и аттестат выпускников, а значит, и возможность дальнейшего трудоустройства.

Училище

Первая ступень средне-специального образования. Сюда принимают выпускников только после 9 класса, а обучение длится до трех лет. Список профессий после 9 класса определяется направлением училища. В наибольшей степени распространены профессионально-технические, где обучают:

маляров;

штукатуров;

машинистов;

монтажников;

мотористов;

станочников;

токарей;

фрезеровщиков;

слесарей.

Училище может иметь медицинскую, военную, художественную, педагогическую направленность, что расширяет перечень профессий, которые позволяет освоить средне-специальное образование. Выпускник получает «рабочий» диплом и может после окончания учебного заведения работать по специальности в статусе рабочего или младшего специалиста.

Техникум

Эти учебные заведения считают промежуточным звеном между училищем и колледжем, но это некорректное определение. Техникум и колледж — это почти одно и то же, с той разницей, что программа обучения в техникуме не дает углубленных знаний. Срок обучения может составлять 2-4 года. Выпускник получает квалификацию младшего специалиста, а поступать в техникум, в отличие от училища, можно после 9 и после 11 класса.

Обучение в техникуме выбирают в случае, если нужно освоить профессию быстро, но в то же время есть желание в будущем продолжить образование и поступить в вуз. Училище полного среднего образования не дает, а значит, и права поступать в высшее учебное заведение у его выпускников нет.

Список хороших профессий после 9 класса, которые можно освоить на базе техникума, велик:

архитектура;

автоматизация производств;

банковское дело;

государственное и муниципальное управление;

правоведение;

дизайн;

гостиничный сервис;

издательское дело;

косметика и визажное искусство;

медицинская оптика;

организация перевозок;

парикмахерское искусство;

машиностроение;

экономика и бухгалтерский учет.

Выпускники техникумов могут работать в каждой из сфер производства, торговли, транспортного сообщения. В техникумах можно освоить азы как модных сегодня специальностей — маркетолога, специалиста по рекламе, менеджера, — так и профессии, которые всегда будут востребованы: повар, кондитер, портной, слесарь, мастер по ремонту автомобилей и техники.

Колледж

Учебные заведения этого типа тоже называют промежуточным звеном между средним профессиональным и высшим образованием. От училища и техникума колледжи отличаются качеством профессиональной подготовки. Обучение предусматривает основную и углубленную программы, поэтому и срок его составляет минимум 4 года, а выпускники получают дипломы специалистов со средним полным образованием.

В колледж поступают в том случае, если в перспективе планируют дальнейшее обучение в вузе. А срок получения профессии не так важен, как качество образования. В колледжах учатся дольше, чем в училищах и техникумах, а после окончания обучения выпускники могут работать в должности старших специалистов.

Нужные профессии после 9 класса, которые можно освоить на базе колледжа, аналогичны тем, которым обучают в техникумах. К ним можно добавить:

разработчик web- и мультимедийных приложений;

администратор баз данных;

специалист по информационным ресурсам;

графический дизайн;

техник по защите информации;

мастер декоративных работ;

оператор станков с ПУ;

метролог;

оператор беспилотных летательных аппаратов;

наладчик промышленного оборудования.

Одни из самых востребованных профессий после 9 класса — это специальности в сфере IT, технических наук, программирования, обслуживания сетей и защите информации. Чтобы освоить эти профессии, не нужно учиться в вузе. Поступив в колледж и получив азы специальности, можно начинать строить карьеру раньше. А если возникнет необходимость, например для получения престижной должности, через несколько лет можно и в вуз поступить.

Куда поступить после 9 класса — профессии для девушек

Считается, что в современном обществе границы между мужскими и женскими специальностями стираются. Однако до сих пор существуют профессии, в которых трудятся в основном женщины. После 9 класса можно получить специальность:

учителя начальной школы;

воспитателя детского сада;

повара;

косметолога;

медсестры;

маркетолога;

делопроизводителя;

бухгалтера;

специалиста по гостеприимству;

парикмахера;

продавца.

Эти профессии позволяют трудоустроиться в любом городе и в любом регионе. На небольшую заработную плату стоит рассчитывать, планируя трудоустройство в бюджетной сфере. Учителя, воспитатели, медсестры получают совсем немного. Но это образование позволяет развиваться и совершенствовать свои профессиональные качества, а значит, и увеличивать заработок.

Учитель может заниматься репетиторством, подготовкой детей к экзаменам. Воспитатель может заниматься с детьми в школе раннего развития. А медицинское образование позволяет освоить профессии косметолога, массажиста, реабилитолога, которые сегодня востребованы и высокооплачиваемы.

Куда пойти после 9 класса — профессии для юношей

Молодым людям не стоит отказываться от IT-специальностей. Компьютеризация, развитие информационных и телекоммуникационных систем, потребность в программном обеспечении и кибербезопасности — тенденции нынешнего времени будут лишь развиваться в будущем. Поэтому и через 3-4 года выпускники техникумов и колледжей смогут найти работу по специальности.

Другое востребованное направление — мастера по обслуживанию и ремонту механизмов, автомобилей, двигателей, холодильно-вентиляционной техники, биотехнических и медицинских аппаратов. Рабочих рук в технических отраслях всегда не хватает, а начав работу по специальности, в будущем можно продолжить образование и получить должность инженера на производстве с высоким окладом.

Профессии после 9 класса с хорошей зарплатой — это мастера:

столярно-плотнических и паркетных работ;

отделочных работ;

мебельного производства.

Хорошие специалисты в этих областях на вес золота. Опыт и репутация позволяют заниматься частной практикой и самостоятельно оценивать свои услуги.

Топ профессий после 9 класса

Мы подготовили рейтинг престижных профессий после 9 класса и зарплат, на которые может рассчитывать специалист на старте карьеры.

Кондитер

В крупных городах все более популярными становятся магазинчики «авторской» кондитерской продукции. Необычные конфеты, пирожные, торты с оригинальными украшениями предпочитают покупать на праздники, дни рождения. Кондитер может зарабатывать от 31 тысячи рублей, если работает по найму.

Собственная практика позволяет повысить заработок, а его размер будет определяться исключительно креативностью идей и ответственным подходом к качеству продукции.

Логист

Представители этой профессии не останутся без работы, пока существует торговля. А в России с учетом огромной площади страны и серьезных расстояний между городами и регионами ее актуальность особенно высока. Логисты выбирают оптимальные по стоимости и срокам варианты доставки товаров от производителя к оптово-розничным сетям или потребителям. Чем более продуманным будет маршрут, тем больше экономия бизнеса, а потому хороших логистов ценят.

На старте карьеры можно рассчитывать на оклад около 35 тысяч рублей. С опытом и ростом профессионализма зарплата будет расти.

Стоматологический гигиенист

Чтобы работать стоматологом, необходимо получить высшее образование. А для работы стоматологическим гигиенистом достаточно среднего образования. Однако востребованность специалистов не менее высока: следить за красотой улыбки сегодня модно, а отбеливающие и гигиенические процедуры по уходу за зубами стали обязательным атрибутом для жителей крупных городов.

Гигиенист может работать в стоматологической клинике или открыть частный кабинет. При работе по найму уровень заработной платы составит от 27 тысяч рублей с перспективой роста. Частная практика позволяет зарабатывать больше, но заняться ею удастся не раньше чем через 2-3 года после начала работы.

Механик

Профессия предусматривает множество специализаций, и каждая из них востребована и хорошо оплачивается. Автомеханики — одни из самых нужных специалистов в России. Они работают в крупных автоцентрах или автомастерских, где даже на старте карьеры им готовы платить более 53 тысяч рублей. Могут заниматься частной практикой, работать «в гараже», тогда заработок определяется лишь дисциплинированностью и желанием развиваться в профессии.

Судомеханики работают на кораблях, а потому возможности заработка существенно выше. Для тех, кто выбирает работу на берегу или ходит на судах в российских водах, стоит рассчитывать на оклад от 52 тысяч рублей. Специалисты, востребованные на международных рейсах, зарабатывают на несколько порядков выше.

Электромеханики обслуживают и ремонтируют станки, механизмы на производствах. Средняя заработная плата в России для специалистов этого профиля составляет 43 тысячи рублей.

Медсестра

Профессия медсестры важна и необходима, однако, к сожалению, в государственных медицинских учреждениях уровень заработной платы медсестер невелик. Чуть больше платят в частных клиниках, реабилитационных центрах, где можно рассчитывать на 25–30 тысяч. Но наличие базового медицинского образования открывает хорошие перспективы карьерного роста и личного развития.

Получив диплом медсестры, можно пойти работать по специальности или поступить в медицинский университет. Образование уровня колледжа дает привилегии при поступлении и возможность учиться сразу на третьем курсе.

Можно окончить специализированные курсы косметолога, реабилитолога, массажиста и заниматься частной практикой, которая приносит куда больший доход, чем работа в больнице.

Программист

Эта профессия открывает серьезные перспективы карьерного роста. Программисты создают программы и технологии, которые делают жизнь проще и комфортней. Без программирования невозможна работа сайтов, компьютерных программ, мессенджеров, даже банковских систем. Может показаться, что в этой сфере уже все создано и написано, но это не так.

Средняя зарплата программиста в России — 59 тысяч рублей. В банковском секторе и занимаясь частной практикой можно зарабатывать в разы больше. Освоив программирование, можно совершенствоваться в одном из его направлений: 1С, языках Java, PHP. Зарплата ведущего программиста уже от 82 тысяч рублей.

Дизайнер интерьера

Профессия дизайнер широка и разнопланова. Дизайнеры нужны и в сфере IT, они разрабатывают внешний вид сайтов и приложений. Они необходимы в области пошива одежды, но немногие добиваются успехов на этом поприще. А вот профессия дизайнер интерьера кажется одновременно и надежной, и позволяющей проявить свои творческие наклонности. Средняя зарплата в России составляет 47 тысяч рублей.

Можно работать в штате дизайнерского агентства, строительной компании или архитектурного бюро. Можно заниматься частной практикой и брать оплату за каждый выполненный проект. Для успеха в этой сфере нужны талант, креативность, желание слышать клиента и способность донести свою точку зрения.

Машинист электропоезда

Профессия ответственная и востребованная, а уровень заработной платы высок уже на старте карьеры. Машинистам электропоездов платят от 70 тысяч рублей. Специалисты могут работать на линиях метрополитена и железных дорог.

Профессия требует внимания, выдержки, устойчивости психики, однако предлагает и отдачу в виде достойного заработка, продолжительного отпуска и раннего выхода на пенсию по сравнению с другими специальностями.

Бетонщик-арматурщик

Специальность для юношей, которые хотят развиваться в строительной отрасли. По статистике, нехватка кадров в ней огромна. Востребованы все специализации, которые преподают в профессиональных училищах. Каменщики, монтажники, бетонщики, арматурщики — найти работу после окончания ПТУ будет несложно.

Бетонщик-арматурщик может рассчитывать на оклад в 74 тысячи рублей. Зарплата каменщика чуть ниже — около 70 тысяч рублей. Монтажнику железобетонных конструкций готовы платить столько же. Даже неквалифицированная работа в строительной сфере оплачивается достаточно высоко, оклады стартуют от 52 тысяч рублей.