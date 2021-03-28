Встречайте — к вам идет кинопропаганда. Колонка Голоса Мордора

А я еще немного о кинопропаганде, и снова у нас на блюдечке сериал компании Apple — For All Mankind («Ради всего человечества»). Я совсем недавно уже писал об этом сериале, вернее, о Вернере Фон Брауне как об одном из его персонажей, но время идет, и вот уже шестая серия второго сезона — подготовка к миссии «Союз-Аполлон». Сериал — фантастика, некая альтернативная версия истории. Космическая гонка, которую русские поначалу выигрывают, вплоть до того, что первыми высаживаются на Луне. Разумеется, не все гладко, и русские, как им и положено, частенько используют запрещенные приемы и подлят благородным американцам. В общем — ничего необычного. Ну и ладно, мы привычные.

Но кроме того, что это как бы фантастика и альтернативная история, этот сериал — чистейшая пропаганда, причем — вроде бы антисоветская, что спустя тридцать лет после распада Союза казалось бы смешным, но фишка в том, что в американском восприятии России и русских совершенно ничего не изменилось. И главная мишень этой пропаганды — конечно же, Россия.

Первые кадры шестой серии — прилет советских космонавтов в США: торжественная встреча, искренние улыбки американцев, почти обнимашки и краткий диалог двух встречающих американцев, почему, мол, русские совсем не улыбаются, на что второй американец дает ответ: «А ты попробуй поживи 60 лет при социализме, я посмотрю, как ты будешь улыбаться». Дальнейшее общение русских с американцами тоже идет очень сложно, даже в технических вопросах, таких как обсуждение стыковочного узла миссии. Русские нагло настаивают, чтобы при стыковке американский корабль не был доминирующим, и приходится искать решение. Его находит русский инженер, очень хороший парень, который обожает Америку и ненавидит СССР, но проклятый KGB слишком крепко держит его за тестикулы, и выбрать свободу, то есть остаться в США, ему практически невозможно.

Отличный эпизод — обед русских космонавтов. Им приносят borsht и perozhki из единственного русского ресторана в городе. Американцы счастливы, что могут порадовать русских гостей их родной едой, но у русских — недовольные лица. На лицах американцев недоумение и вопросы — в чем же дело? И один из русских произносит сакральное: «Знаете, очень гамбургеров хочется». Русских ведут в какой-то местный ресторан, и мы видим кадры жадного пожирания дикими восточными варварами гамбургеров. У варваров горят глаза, они жадно впиваются зубами в булки с котлетами и приговаривают: «Как это вкусно!». В общем, полное торжество американского образа жизни, свободы и демократии.

Но это все цветочки. Ягодки — это темные, мрачные кадры прилета американских астронавтов в СССР. Солдаты с Kalashnikov и собаками и… обыск прилетевших американцев! Причем очень грамотно зафиксировано, что обыскивают чернокожую командиршу экипажа «Аполлона»! Вы представляете, какой сильный ход, да еще сейчас, в контексте того, что происходит в США? Рядового свободолюбивого американца, голосовавшего за Байдена, должно просто разорвать от гнева при виде картинки, как русские в shapka-ushanka своими грубыми лапами ощупывают хрупкую чернокожую американскую героиню-астронавта, которая сама по себе также является доказательством превосходства американского образа жизни, который дал равенство всем, вне зависимости от цвета кожи. И эти русские выглядят тут как абсолютно мерзкие, махровые расисты. А если учитывать, что грубые русские мужланы лапают хрупкую афроамериканку — можно только представить, каков уровень впрыска адреналина в кровь у всяческих феминисток. Вот мерзость, как она есть. Невыносимая мегамерзость. Такую страну надо разбомбить.

Вообще, тема прилета обыграна очень красиво. Русские прилетают днем, их встречают с оркестром, улыбками и пафосными речами об общем светлом будущем человечества, а американцы прилетают в СССР ночью — мрачняк, пустой аэродром, солдаты с собаками и вот это все.

Я абсолютно не переживаю за американцев, которые смотрят этот сериал. У них и так нефигово промыты мозги, и небольшая пятиминутка ненависти к русским им совершенно не повредит. В конце концов, небольшая встряска от вброса в кровь адреналина — даже полезна. Но этот сериал можно без проблем посмотреть и в России. И знаете, я вот тут нахожусь в полном замешательстве. С одной стороны — пусть смотрят все, на здоровье. Но я уверен, что огромная часть российской молодежи, у которой сейчас и так не особо хорошо с историей, примут все из этого сериала за чистую монету. Нет, конечно же, тут американцы могут очень ловко и хитро отмазаться, что снимали фантастику, но вы же сами все прекрасно понимаете.

Что-то подобное уже было с сериалом от HBO «Чернобыль». Правда, там вообще не было никакой фантастики. Там были правда и ложь, крайне искусно смешанные в изящный коктейль, который очень легко пьется и молотом бьет по мозгам. Очень многие в России восхищались этим сериалом, принимая его за абсолютную истину, что все так и было, именно так и никак иначе.

Ребята, это пропаганда. Мощнейшая, мегатонная пропаганда, от которой практически нет защиты. И когда эту пропаганду смотрят неокрепшие и недообразованные умы в России — не ждите ничего хорошего. Она сработает обязательно. Рано или поздно. И, поверьте мне, это только начало. Уверен, что скоро пойдут сериалы и на тему Второй мировой войны, которые с удовольствием будет смотреть российская молодежь. И будьте уверены — записной мерзавец НКВДшник Роман Мадянов покажется вам на фоне этих сериалов абсолютно положительным героем.

Ждите. Они уже идут.