Кошачьи лемуры разродились в Удмуртском зоопарке

Ижевск, 24 марта. Два детеныша кошачьих лемуров появились на свет в Удмуртском зоопарке. Новорожденные весят около 100 г, животные все время проводят с мамой.

Детки родились у пары лемуров Бриджит и Джулиана. Пол малышей еще невозможно определить. Уже через пару месяцев детеныши смогут самостоятельно гулять по вольеру, рассказали сотрудники зверинца.

Новорожденные лемуры станут взрослыми через 5-6 месяцев. Тогда они смогут полностью жить самостоятельно. А пока что малыши находятся в компании мамы, сидят на ее спине или животе.

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