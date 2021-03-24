Российский «Спутник V» стал самой узнаваемой в мире вакциной

Москва, 24 марта. Российская вакцина против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» стала самой узнаваемой в мире, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно проведенному исследованию британской компании YouGov, о «Спутнике V» знают 74% респондентов. При этом более половины доверяют ей больше остальных вакцин.

YouGov с 18 февраля по 3 марта провела исследование в девяти странах мира. В нем поучаствовали более 9 тыс. респондентов из Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии. Они рассказали о предпочтениях при выборе не только вакцины против COVID-19, но и страны, которая производит препарат.

«54% респондентов назвали Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию», — гласят результаты.

«Спутником V» хотели бы привиться более четверти опрошенных французов. 26% граждан готовы вакцинироваться российским препаратом, если бы была такая возможность.