В Совфеде жестко ответили на заявления генсека НАТО об «угрозе» России

Москва, 24 марта. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков жестко отреагировал на заявления НАТО в адрес России.

Сенатор в комментарии РИА Новости заявил, что Россия в состоянии обеспечить свою обороноспособность и заверил страны военного блока в намерении Москвы продолжить модернизацию имеющегося вооружения.

Напомним, ранее в НАТО выступили с обвинениями в адрес России в «агрессивном поведении», заявив о необходимости применения политики сдерживания.

«Заявление представителей Альянса свидетельствует о том, что Запад начинает новую гонку вооружений», — утверждает Цеков.

Член Совфеда подчеркнул, что несмотря на многочисленные обвинения в адрес РФ в «агрессивном поведении», история говорит об обратном — на протяжении последних 200-300 лет именно Россия терпела агрессию со стороны стран Европы.

«У меня не вызывают беспокойства вопросы обороноспособности нашей страны, мы сможем обеспечить свою безопасность, модернизация вооружения и разработка новейших образцов будет продолжена», — резюмировал парламентарий.

В заключение он отметил, что мировому сообществу несет угрозу именно НАТО, что подтверждает череда событий за последние 30 лет, среди которых — бомбардировка Югославии, события в Ираке и Ливии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «сложными» отношения между Альянсом и Россией.