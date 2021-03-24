Клинтон признала поражение США перед Россией

Вашингтон, 24 марта. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон оценила усилия России по распространению вакцины от коронавируса.

По ее словам, география распространения препаратов России и Китая действительно впечатляет, чего не скажешь о США. Главе Белого дома Джо Байдену следовало бы тоже двигаться в этом направлении.

«США исторически были известны именно таким руководством. Честно говоря, мы должны распространять вакцины и делать больше, чем они», — сказала она.

Политик также констатировала факт поражения США в «вакцинной дипломатии». Россия и Китай ушли далеко вперед в этом вопросе, подытожила она.

Ранее политолог Марат Гогуадзе спрогнозировал продвижение Хиллари Клинтон по карьерной лестнице в Белом доме. По его мнению, она может занять пост вице-президента страны.