Министр обороны Румынии случайно опубликовал в Сети секретные данные

Бухарест, 24 марта. Министр обороны Румынии Николае Чукэ отправил в соцсети фотоснимок, на который попала учебная доска с написанными на ней секретными данными.

Румынский министр не заметил, что на доске были записаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемых сотрудниками колл-центра румынского оборонного ведомства в Сибиу. Фотография несколько часов провисела в соцсетях, после чего Николае Чукэ устранил оплошность. Однако было уже поздно: снимок разлетелся по интернету.

Румыния стала одной из стран, согласившихся разместить у себя элементы американской системы противоракетной обороны вопреки возражениям России. Американский политолог Микаэла Додж недавно похвалила Бухарест за это решение.