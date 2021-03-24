Центробанк РФ отметил снижение спроса населения на иностранные купюры

Москва, 24 марта. Спрос на наличную иностранную валюту в России в январе 2021 года сократился на 69% по сравнению с декабрем прошлого года, следует из материалов Центробанка РФ.

По данным регулятора, чистый спрос на иностранные купюры составил 0,7 млрд долларов. Спрос на доллары сократился на 74%, а на евро — на 49%, уточняет ЦБ. Объем покупки населением наличной валюты в банках в январе уменьшился на 57%, до 1 млрд долларов. Россияне приобрели долларов на 59% меньше, чем месяцем ранее, а евро — на 47% меньше. С валютных счетов физлиц было снято 1,5 млрд долларов, что на 54% ниже показателей декабря.

Банкам было продано 0,6 млрд долларов наличной валюты — на 30% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов снизились на 28%, евро — на 34%. На валютные счета физлиц в январе было зачислено 1,1 млрд долларов наличной валюты, что на 50% меньше, чем в декабре.

Аналитики ЦБ отмечают, что российские банки значительно сократили ввоз и вывоз иностранных банкнот. В январе банки ввезли валюты на 1,7 млрд долларов (-36%). При этом объем вывезенной наличной иностранной валюты за первый месяц 2021 года составил 0,4 млрд долларов, что на 37% меньше, чем в предыдущем месяце.

Центробанк РФ прорабатывает возможность взимать комиссию с банков при возврате годных банкнот. Как считает регулятор, эта инициатива позволит уменьшить нерациональный оборот наличных и снизить затраты на его обеспечение в ближайшие годы. О планах ЦБ изменить дизайн российских купюр рассказал телеканал «Санкт-Петербург».