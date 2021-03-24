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Врач Кузьменко объяснил, чем опасны обмороки и почему они происходят

Врач Кузьменко объяснил, чем опасны обмороки и почему они происходят

Каждый третий человек хоть раз в жизни терял сознание и падал в обморок. Хоть сама по себе потеря сознания не опасна, она может быть симптомом серьезных заболеваний. Врач-терапевт, кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко назвал в комментарии ФАН самые распространенные причины потери сознания и объяснил, опасны ли обмороки.

Что такое обморок?

Врач Кузьменко объяснил, чем опасны обмороки и почему они происходят

По словам врача Кузьменко, обморок — это кратковременная потеря сознания длительностью не более 8–10 секунд. В медицине существует специальный термин для его обозначения — «синкопальное состояние» или «синкопе».

«Сам по себе обморок не опасен, после него пациент обычно быстро приходит в себя и чувствует себя нормально. Обмороки вообще вещь достаточно распространенная: по статистике у каждого третьего человека хотя бы раз в жизни случалась кратковременная потеря сознания. В подавляющем большинстве случаев синкопе не опасно для жизни», — объяснил терапевт.

Причины синкопе

Врач Кузьменко объяснил, чем опасны обмороки и почему они происходят

Кузьменко рассказал, что обморок наступает, когда мозг не получает достаточно крови, которая переносит кислород. Наиболее распространенной причиной является «вазовагальное синкопе» — в организме происходит реакция, при которой сердце начинает сокращаться слишком медленно, или сосуды расширяются слишком сильно.

Вазовагальное синкопе может быть вызвано следующими причинами:

 — Стресс на фоне страха или боли (например, когда берут кровь из вены или в результате небольшого пореза)

 — Длительное пребывание в положение стоя, переутомление или гипертермия (например, на солнце или в душном помещении).

 — Необычная реакция при мочеиспускании на кашель или другую естественную функцию организма.

Однако иногда синкопе может возникнуть без каких-либо видимых причин. Тем не менее обморок может быть предвестником серьезных проблем со здоровьем.

Врач Кузьменко объяснил, чем опасны обмороки и почему они происходят

Потеря сознания может означать, что сердце сокращается слишком быстро или слишком медленно в результате повреждения проводящих систем (аритмии) или из-за передозировки медикаментозных препаратов.

Также обморок может означать, что выходу крови из камер сердца что-то препятствует — то есть дебют скрытого порока сердца или другой сердечной болезни. Кроме того, потеря сознания может быть симптомом онкологического заболевания головного мозга или эпилепсии. При эпилепсии потеря сознания сопровождается судорогами.

«Человеку с внезапно возникшими судорогами нельзя пихать в рот посторонние предметы — нужно положить его голову на что-нибудь мягкое и подождать. Судороги пройдут, человек придет в себя и дальше, исходя из обстановки нужно решить, вызывать ли скорую помощь», — предупредил врач.

Опасны ли обмороки для здоровья?

Врач Кузьменко объяснил, чем опасны обмороки и почему они происходят

Если причиной обморока стала реакция сосудов — вазовагальное синкопе, то это не опасно. В таком случае главное не удариться головой во время падения. Чтобы убедиться, что обморок не является следствием серьезной болезни, в первый раз нужно обратиться к врачу.

Кузьменко рекомендовал подробно рассказать врачу о случившемся, ответив на следующие вопросы:

— Что вы делали перед тем, как потеряли сознание?

— Как вы себя чувствовали после того, как пришли в себя?

— Как долго вы были без сознания?

— Падали ли вы в обморок до этого?

— Были ли судороги?

— Список препаратов, которые вы принимаете.

— Какие хронические заболевания у вас имеются?

В ходе осмотра врач должен проверить артериальное давление, пульс в положении сидя, стоя и лежа. Затем специалист послушает сердце для исключения шумов или любых других патологических симптомов, которые могут говорить о проблемах в сердечной мышце — миокарде.

Врач может назначить электрокардиограмму (ЭКГ), которая показывает электрическую активность сердца и позволяет исключить различные нарушения ритма. Пациента могут направить и на суточное мониторирование ЭКГ.

Также специалист может прописать ЭХО-КГ или УЗИ сердца. Это позволит измерить стенки камер миокарда, и покажет, как работает сердце и как оно проталкивает кровь в сосуды. При помощи ЭХО можно увидеть, в каком состояние клапаны, которые в норме должны открываться только в одну сторону и предотвращать обратный ток крови в камеры сердца. Также пациента могут направить на суточное мониторирование ЭКГ.

Можно ли предотвратить синкопе?

Врач Кузьменко объяснил, чем опасны обмороки и почему они происходят

Есть несколько способов уменьшить риск очередной потери сознания. Для это нужно выявить причину, которая может вызвать обморок и стараться избегать ее — отворачиваться, когда берут кровь, или найти замену препаратам, которые приводят к обмороку.

Когда обморочное состояние приближается, нужно как можно скорее принять сидячее положение и постараться расслабиться.

Как можно лечить синкопе?

По словам Кузьменко, прежде всего нужно устранить причину, которая вызывает потерю сознания. В большинстве случаев лечение заключается в избегании причины, которая вызывает обморок. Например, избегать душных помещений, толпы, предупредить врача, что можете упасть в обморок, когда у вас берут кровь.

В случаях, когда причина синкопе заключается в патологии какого-то органа, лечение будет направлено на поддержание его нормальной работы. Например, установка электрокардиостимулятора при проблемах в проводящей системе сердца.

Врач Кузьменко объяснил, чем опасны обмороки и почему они происходят

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