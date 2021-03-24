Врач Кузьменко объяснил, чем опасны обмороки и почему они происходят

Каждый третий человек хоть раз в жизни терял сознание и падал в обморок. Хоть сама по себе потеря сознания не опасна, она может быть симптомом серьезных заболеваний. Врач-терапевт, кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко назвал в комментарии ФАН самые распространенные причины потери сознания и объяснил, опасны ли обмороки.

Что такое обморок?

По словам врача Кузьменко, обморок — это кратковременная потеря сознания длительностью не более 8–10 секунд. В медицине существует специальный термин для его обозначения — «синкопальное состояние» или «синкопе».

«Сам по себе обморок не опасен, после него пациент обычно быстро приходит в себя и чувствует себя нормально. Обмороки вообще вещь достаточно распространенная: по статистике у каждого третьего человека хотя бы раз в жизни случалась кратковременная потеря сознания. В подавляющем большинстве случаев синкопе не опасно для жизни», — объяснил терапевт.

Причины синкопе

Кузьменко рассказал, что обморок наступает, когда мозг не получает достаточно крови, которая переносит кислород. Наиболее распространенной причиной является «вазовагальное синкопе» — в организме происходит реакция, при которой сердце начинает сокращаться слишком медленно, или сосуды расширяются слишком сильно.

Вазовагальное синкопе может быть вызвано следующими причинами:

— Стресс на фоне страха или боли (например, когда берут кровь из вены или в результате небольшого пореза)

— Длительное пребывание в положение стоя, переутомление или гипертермия (например, на солнце или в душном помещении).

— Необычная реакция при мочеиспускании на кашель или другую естественную функцию организма.

Однако иногда синкопе может возникнуть без каких-либо видимых причин. Тем не менее обморок может быть предвестником серьезных проблем со здоровьем.

Потеря сознания может означать, что сердце сокращается слишком быстро или слишком медленно в результате повреждения проводящих систем (аритмии) или из-за передозировки медикаментозных препаратов.

Также обморок может означать, что выходу крови из камер сердца что-то препятствует — то есть дебют скрытого порока сердца или другой сердечной болезни. Кроме того, потеря сознания может быть симптомом онкологического заболевания головного мозга или эпилепсии. При эпилепсии потеря сознания сопровождается судорогами.

«Человеку с внезапно возникшими судорогами нельзя пихать в рот посторонние предметы — нужно положить его голову на что-нибудь мягкое и подождать. Судороги пройдут, человек придет в себя и дальше, исходя из обстановки нужно решить, вызывать ли скорую помощь», — предупредил врач.

Опасны ли обмороки для здоровья?

Если причиной обморока стала реакция сосудов — вазовагальное синкопе, то это не опасно. В таком случае главное не удариться головой во время падения. Чтобы убедиться, что обморок не является следствием серьезной болезни, в первый раз нужно обратиться к врачу.

Кузьменко рекомендовал подробно рассказать врачу о случившемся, ответив на следующие вопросы:

— Что вы делали перед тем, как потеряли сознание?

— Как вы себя чувствовали после того, как пришли в себя?

— Как долго вы были без сознания?

— Падали ли вы в обморок до этого?

— Были ли судороги?

— Список препаратов, которые вы принимаете.

— Какие хронические заболевания у вас имеются?

В ходе осмотра врач должен проверить артериальное давление, пульс в положении сидя, стоя и лежа. Затем специалист послушает сердце для исключения шумов или любых других патологических симптомов, которые могут говорить о проблемах в сердечной мышце — миокарде.

Врач может назначить электрокардиограмму (ЭКГ), которая показывает электрическую активность сердца и позволяет исключить различные нарушения ритма. Пациента могут направить и на суточное мониторирование ЭКГ.

Также специалист может прописать ЭХО-КГ или УЗИ сердца. Это позволит измерить стенки камер миокарда, и покажет, как работает сердце и как оно проталкивает кровь в сосуды. При помощи ЭХО можно увидеть, в каком состояние клапаны, которые в норме должны открываться только в одну сторону и предотвращать обратный ток крови в камеры сердца. Также пациента могут направить на суточное мониторирование ЭКГ.

Можно ли предотвратить синкопе?

Есть несколько способов уменьшить риск очередной потери сознания. Для это нужно выявить причину, которая может вызвать обморок и стараться избегать ее — отворачиваться, когда берут кровь, или найти замену препаратам, которые приводят к обмороку.

Когда обморочное состояние приближается, нужно как можно скорее принять сидячее положение и постараться расслабиться.

Как можно лечить синкопе?

По словам Кузьменко, прежде всего нужно устранить причину, которая вызывает потерю сознания. В большинстве случаев лечение заключается в избегании причины, которая вызывает обморок. Например, избегать душных помещений, толпы, предупредить врача, что можете упасть в обморок, когда у вас берут кровь.

В случаях, когда причина синкопе заключается в патологии какого-то органа, лечение будет направлено на поддержание его нормальной работы. Например, установка электрокардиостимулятора при проблемах в проводящей системе сердца.