Блинкен подтвердил американскую приверженность НАТО

Вашингтон, 24 марта. Вашингтон всегда будет твердо привержен НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с соответствующим заявлением.

Американский политик также выразил поддержку подходу Альянса к России, который направлен на увеличение обороноспособности и усиление политики сдерживания.

Встреча министров иностранных дел стран — участниц НАТО проходит в Брюсселе 23 и 24 марта. Отношения с Россией стали одной из тем для обсуждения.

Великобритания опасается «угрозы» со стороны РФ и обратилась к НАТО за помощью. МИД Соединенного Королевства анонсировал выступление министра иностранных дел Доминика Рааба.