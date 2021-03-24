Кудрявцева рассказала о леденящем страхе, который она пережила в реанимации

Москва, 24 марта. Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о страшной ночи в палате реанимации. Ужасающую историю телезвезда описала в новом посте на странице в социальной сети Instagram.

После госпитализации со студии НТВ Кудрявцева оказалась в палате реанимации, где с ней произошла история, похожая на сцену из фильма ужасов.

«Представьте себе реанимационный устрашающий блок, где помимо кровати находятся различные приблуды, аппараты, столы и много всего скажем так действующего на психику. Там находится 2 стеклянные двери, одна в коридор, другая в соседний блок. Двери не закрываются. Ночь. Тишина. Бело-голубоватый свет», — описала антураж телеведущая.

Среди ночи в палате неожиданно оказался здоровый мужчина, который практически не слышно пришел к ней из соседнего блока. На все вопросы ведущей мужчина не реагировал, приближаясь шаркающими шагами. Когда незваный гость оказался рядом с Кудрявцевой, она смогла рассмотреть кровь на его белой футболке и безумный взгляд.

«Пожалела, что с собой нет памперса, ибо была от страха готова надуть в штаны. Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери (он за мной), по дороге рассматриваю, где лежат и лежат ли вообще ножи, скальпели и колюще режущее предметы. Закрываю дверь (она стеклянная, без замков) и мужик начинает, взявшись за ручку, ее пытаться открыть, с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом», — описала ситуацию ведущая.

После «схватки» с незнакомцем у телезвезды чуть не случился инфаркт миокарда. Она отметила, что до этого момента никогда не испытывала подобного страха. В итоге выяснилось, что гость Кудрявцевой — дедушка из соседней палаты, который случайно сдернул катетер. По словам медработников, он «не в себе».

Сейчас телезвезда проходит лечение в одной из московских клиник. Накануне она рассказала фолловерам, что с ней все в порядке, а плохо стало из-за высокого стресса и сильной нервозности.