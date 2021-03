Как Китай защищает свои вложения, выступая за мир на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И выдвинул инициативу по обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Прежде всего, Ван И подчеркнул значимость усилий по продвижению мирных процессов в Сирии и Йемене. Говоря о последнем, министр выразил поддержку недавно заявленному саудовскому плану по прекращению йеменской войны. Чиновник отметил, что данная инициатива отражает решимость Эр-Рияда урегулировать кризис и выразил надежду на ее скорейшее осуществление.

Также Ван И обсудил палестино-израильский вопрос и призвал к его решению на основе сосуществования двух государств — еврейского и арабского. Китай, в свою очередь, готов предоставить соответствующую переговорную площадку.

Кроме того, министр уделил внимание нераспространению ядерного оружия на Ближнем Востоке:

В ходе своего визита Ван И должен будет встретиться со своим коллегой Фейсалом бин Фархан Аль Саудом, а также Генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Найефом Аль Хаджрафом. Предполагается, что чиновники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и пути укрепления межгосударственных отношений.

Основным стратегическим интересом Китая на Ближнем Востоке является безопасность поставок углеводородов из стран ССАГПЗ. Более четверти всего китайского импорта нефти приходится именно на этот блок. В настоящий момент наблюдается рост сотрудничества между саудовской национальной компанией Saudi Aramco и китайскими государственными нефтегазовыми корпорациями.

В начале 2016 года глава Китая Си Цзиньпин, король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд, представители Saudi Aramco и китайской государственной компании Sinopec открыли в саудовском портовом городе Янбу мощный нефтеперерабатывающий завод стоимостью 10 миллиардов долларов. Он расположен на так называемом «Морском Шелковом пути», соединяющем Китай с Европой. В конце 2018 года Saudi Aramco подписала ряд соглашений, которые могут привести к тому, что эта компания станет крупнейшим поставщиком нефти для Китая уже в ближайшем будущем. Так, в 2019 году она поставляла в КНР 1,67 баррелей нефти ежесуточно.

Еще одной заметной тенденцией является рост китайских инвестиций в инфраструктурные мегапроекты во всех странах ССАГПЗ. Привлекаемые растущими потребительскими рынками Персидского залива и благоприятной для инвестиций средой, китайские фирмы вложили в такие проекты сотни миллионов долларов.

Возможно, наиболее ярким примером этого является китайский консорциум, инвестирующий в свободную зону Duqm. Она занимает центральное место в планах Омана по диверсификации вложений и является координационным центром для китайских инвестиций в стране. В мае 2016 года группа из шести китайских фирм под названием Wanfang Oman подписала с управлением Особой экономической зоны Duqm соглашение о развитии промышленного парка. Консорциум инвестировал в него 10 миллиардов долларов, из которых 2,5 миллиарда были затрачены на метанольный и автомобильный заводы, а также на комплекс хранения строительных материалов. Китайские инвестиции способствуют увеличению темпов роста строительного сектора Омана, удвоившихся в период с 2016 по 2019 годы.

Кроме того, для увеличения пропускной способности морских торговых путей Пекин вкладывает крупные суммы в развитие соответствующей инфраструктуры, благодаря чему коммерческие порты ближневосточных стран расширяются, а их прибыль растет. Кроме того, укрепление контроля над этими водными путями приобретает для КНР стратегическое значение в условиях экономической конфронтации с США.

As someone who is personally very fond of the #UnitedStates, it saddens me to see #China fill the void left by the U.S. Why should #America spend its blood and treasure on war, while China reaps the benefits of #Friendship and #Peace?#HasanIsmaik - @Newsweek